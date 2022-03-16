Независимые соцопросы показали, что как минимум три четверти россии это zомби, их эмоции от этой войны — гордость, радость, уважение, доверие и надежда

Сегодня получены первые данные социологических исследований, проведенных независимыми социологами внутри России. Это не кремлевская социология из государственных контор. Об этом сообщил региональный директор Радио Свобода по странам Европы Кирилл Сухоцкий.

Первая волна опросов была проведена 28 февраля — 1 марта, и вторая волна 12-13 марта.

Результаты довольно сильные — и позволяют нам выйти из пузыря, когда все кого мы знаем против войны и не смотрят телевизор и уезжают из России — и оказывается, что это просто наше окружение, а вся Россия совсем другая. Она поддерживает войну, смотрит телевизор, и никуда не уезжает. (Цифры, которые нам даже сообщают, например, грузинские власти, не говорят о массовом исходе — там только небольшое превышение обычных показателей по въезду).

Так вот, о результатах независимого социсследования. Три четверти населения России узнает новости о войне из телевизора. Из них 87 процентов (и 64 процента всех жителей России) — из государственных телеканалов пропаганды. Радио пользуются 22 процента, и только один процент пользуется короткими волнами.

Количество людей, пользующихся VPN, чтобы находить новости о войне — пять с половиной процентов. Из тех, кто вообще использует интернет чтобы узнавать новости о войне, 37 процентов не знают вообще что такое VPN. Остальные знают, но не считают нужным использовать (кроме этих пяти процентов). Ютубом пользуются 11 процентов, телеграмом семь.

Процент поддержки войны высокий — и во второй волне в марте он вырос по сравнению с первой волной в начале войны. В целом, почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции от этой войны, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду.

На фото — украинец, потерявший в обстреле российскими войсками всю свою семью: жену и двух детей. В первом комменте наше интервью с ним. «Увидел в твиттере: на Романовке обстрел, погибла семья. Затем фотография: тела моих детей.»