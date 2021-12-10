Зеленський зібрався «припиняти» війну на референдумі? Якщо «якась країна, нам пропонуватиме ті чи інші умови»
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає можливості проведення референдуму щодо окупованих територій Донбасу та Криму.
Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу «1+1».
«Я не виключаю референдуму щодо Донбасу загалом. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це (референдум – ред.) може бути щодо Донбасу, щодо Криму», — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи хоче він порадитися з українцями щодо статусу окупованих територій.
Крім того, президент допустив проведення референдуму про припинення війни.
«Це (референдум – ред.) може бути загалом щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна, нам пропонуватиме ті чи інші умови. Так може бути. Сьогодні цього немає точно. Тут немає жодних секретів. у мене від суспільства, я б такими речами не жартував і точно секретів не мав би, бо це дуже важливі речі, які стосуються нашого статусу, … наших територій… Але, якщо буде якийсь такий складний виклик, я точно радитимуся з нашим суспільством», — наголосив Зеленський. // LB.uaTweet