Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій

Наказом Мінреінтеграції місто Київ виключено з переліку територій можливих бойових дій.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінреінтеграції.

Повідомляється, що в кінці минулого року Уряд прийняв постанову № 1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Цей перелік періодично оновлюється відповідним наказом Мінреінтеграції.

«Наказом від 13 січня 2023 року № 14 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Згідно з наказом місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей наказ Мінреінтеграції був зареєстрований Міністерством юстиції України 16 січня 2023 року.

Мінреінтеграції затверджує наказ за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або тих, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей. Це територіальні громади Донецької (66 громад), Харківської (56 громад), Дніпропетровської (10 громад), Луганської (37 громад), Запорізької (62 громади), Херсонської (49 громад), Миколаївської (26 громад), Сумської (19 громад), Чернігівської (4 громади) областей. Загалом у переліку наразі 329 громад.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що загроза наступу з території білорусі є, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше осені 2023 року.

В січні 2023 року повідомлялося, що Київська область підготувалася до можливого наступу окупантів, а навколо Києва існує декілька рубежів оборони.