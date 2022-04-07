Окупанти розстріляли човен з людьми на Каховському водосховищі. Загинули троє дорослих і дитина — Геращенко

Російські окупанти розстріляли човен з 14 мирними людьми на Каховському водосховищі.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у Telegram, люди намагалася вибратися із села Первомаївка Херсонської області, передає УНН.

За словами Геращенка, група людей намагалася вибратися із села Первомаївка Херсонської області по Каховському водосховищу на човні.

«Його (човен — ред.) прибило до берега в районі села Мар’їнське Криворізького району Дніпропетровської області. У човні перебували 14 мирних громадян України, троє з яких – діти», — повідомив радник глави МВС.

За його словами, за повідомленням МВС, на відстані 70 метрів від берега села Мар’їнське рашисти підло накрили їх артилерійським вогнем та «Градами».

«Внаслідок обстрілу на місці загинули троє дорослих та дитина 2009 року народження. Серед загиблих виявилася жінка-адвокат — знайшли посвідчення, яке дозволяє їй займатися адвокатською діяльністю. Решту доправили до лікарні з осколковими пораненнями різного ступеня тяжкості», — додав радник глави МВС.