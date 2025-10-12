Рашисти вдарили по енергетиці Донеччини: область без світла, поїзди стоять
Унаслідок ранкових обстрілів Донеччина залишилася без електропостачання. Російські війська прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
Глава ОВА пояснив, що Донецьку область знеструмлено внаслідок ворожих обстрілів.
“Зранку росіяни знову прицільно вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі”, – зауважив він.
За даними Філашкіна, фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити.
“Тим часом в області працюють Пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет. Про оновлення повідомлятиму додатково”, – зауважив він.
Зміна руху поїздів
Через відсутність напруги в контактній мережі Донецької області відбулися зміни й в русі приміських поїздів.
Упродовж цієї доби тимчасово не курсуватимуть такі рейси:
- №6602 Слов’янськ – Райгородок,
- №6603 Райгородок – Слов’янськ,
- №6705 Слов’янськ – Краматорськ,
- №6706 Краматорськ – Слов’янськ,
Наразі готують резервні тепловози для рейсів:
- №6809 Близнюки – Словʼянськ,
- №6711 Якзикове – Словʼянськ,
- №6811 Словʼянськ – Краматорськ,
- №6812 Краматорськ – Лозова.
Рух поїздів здійснюється із затримками, проте фахівці роблять усе можливе, щоб відновити графік. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях.
- Поїзд №6711 Язикове – Словʼянськ вирушає із затримкою 1,5 години зі станції Гусарівка,
- Поїзд №6809 Близнюки – Словʼянськ – із затримкою 2 години зі станції Дубове.