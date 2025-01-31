Київ збільшує розмір виплати мобілізованим киянам до 50 тисяч гривень

За ініціативою мера Києва Віталія Кличка збільшено матеріальну допомогу від міста для мобілізованих киян до 50 тисяч гривень. Також до 3 тисяч гривень збільшено доплату від столиці медсестрам та санітарам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ мера столиці.

“Я ініціюю збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян із 30 тисяч грн до 50 тисяч грн. Ми передбачимо ці кошти у програмі “Захисник Києва”, – повідомив Віталій Кличко.