Київ збільшує розмір виплати мобілізованим киянам до 50 тисяч гривень

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За ініціативою мера Києва Віталія Кличка збільшено матеріальну допомогу від міста для мобілізованих киян до 50 тисяч гривень. Також до 3 тисяч гривень збільшено доплату від столиці медсестрам та санітарам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ мера столиці.

“Я ініціюю збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян із 30 тисяч грн до 50 тисяч грн. Ми передбачимо ці кошти у програмі “Захисник Києва”, – повідомив Віталій Кличко.

Також Київрада ухвалила рішення про підвищення суми допомоги молодшому медичному персоналу закладів охорони здоров’я столиці, які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу.

“Нагадаю, вони отримують щомісячно від міста 2 тисяч грн. Ми ж пропонуємо збільшити виплату до 3 тисяч грн”, – зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київрада проголосувала за виділення з бюджету міста понад 5 мільярдів гривень на підтримку Сил оборони. Ці кошти спрямують на програму “Захисник Києва”, на соціальний захист ветеранів та субвенцію до держбюджету для забезпечення заходів з оборони, повідомив під час сесії Віталій Кличко.

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