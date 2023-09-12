Лідер республіканців у Сенаті США висловився про допомогу Україні

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл різко акцентував в рамках виступу перед своїми однопартійцями, чому США мають продовжувати кампанію щодо озброєння України для перемоги в війні.

Він заявив, що інтерес Вашингтону полягає не в милосерді або інших “абстрактних принципах”, пов’язаних з альтруїзмом. Це найменше, що можуть вдіяти США з огляду на “безмежну дружбу” РФ з Китаєм, вказав він на трибуні Сенату 11 вересня.

“Я наголошую: не ми захищаємо Україну від агресії, українці це роблять”, – цитує “Радіо Свобода“.

Він назвав ці два диктаторські режими найбільшими “ворогами” Америки та вказав, що гальмування допомоги лише більше надихнуть РФ та Китай поглиблювати партнерство.

Зазначається, що з відповідною заявою лідер республіканців виступив на тлі очікуваних рішень з боку уряду США. Цієї осені законодавці США мають розглянути запит президента Джо Байдена щодо виділення нової підтримки Україні. Йдеться про додаткові 24 мільярди доларів допомоги – близько 13 мільярдів доларів мають піти на оборонні витрати, а ще 11 млрд гривень США нададуть для гуманітарних та економічних ініціатив.

Однак наразі консенсусу в Сенаті щодо такого наміру Байдена немає. Однією з головних сил, яка висловлювалася проти підтримки України, була Республіканська партія. Влітку близько 70 законодавців намагалися заблокувати черговий пакет допомоги. Попри невдалість спроби, критика з боку цього табору сенаторів лунає доволі гучно.

Як зазначив Макконнелл, закиди про те, що США мають не втручатися у справи країни, на територію якої зайшов та продовжує вторгення ворог, нівелюють принцип “захисту Тайваню” та інших вразливих країн.

Окремо він наголосив, що без війни в Україні США не мали б стільки оборонних замовлень з боку Європи та Азії, які інвестують гроші та зміцнюють оборонні виробничі потужності Америки саме з огляду на повномасштабне вторгнення на українські території.

“Війна в Україні навчила Захід дуже важливому уроку про важливість інвестицій в оборонно-промисловий потенціал. І, як я говорив минулого тижня, це спрямувало мільярди і мільярди доларів на поповнення американського арсеналу американською зброєю, створеною тут американськими працівниками”, – вказав лідер республіканців.

Він підкреслив, що наразі новий погляд на “лідерство США” має полягати у прагненні максимально послабити військову силу РФ. Цього можна досягти, інвестуючи у власну оборонну промисловість та допомагаючи Україні, вважає Макконнелл. // УНІАН