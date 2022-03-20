Ликвидирован замкомандующего Черноморским флотом РФ, родившийся и выучившийся на замполита в Киеве

Уроженец Киева участвовал в оккупации Крыма в 2014 году, а теперь в составе морфлота РФ пошел на войну против нашей страны – что известно об Андрее Палие

РФ продолжает терять высокопоставленных командиров на войне против Украины. Наши защитники ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия. Он родился и долгое время жил в украинской столице.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Что известно о Палие?

Капитан первого ранга родился в Киеве. В 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по специальности «социальный психолог». После выпуска из училища Палия назначили заместителем командира 4-й роты 2-го полка по воспитательной работе Нацгвардии Украины в Киеве, но уже в марте 1993-го он отказался принимать украинскую военную присягу и уехал на Северный флот.

Палий входит в базу «Миротворца». По данным ресурса, по меньшей мере с 2000-х годов у него было гражданство Украины.

Как пишет ТСН, во время оккупации Крыма в 2014 году Палий был связным Черноморского флота России с боевиками так называемой «самообороны Крыма». Через него захватчики давали команды местным коллаборантам.

После оккупации капитан был замначальника т.н. «Черноморского высшего училища» – захваченной россиянами Академии ВМС в Севастополе по работе с личным составом. В 2008 году участвовал в российско-грузинской войне.

В 2021 году Палий уже фигурировал в СМИ как замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе.

ВСУ ликвидировали шесть генералов

За три недели наши защитники уничтожили более десятка высокопоставленных командиров оккупантов, в том числе не менее шести генералов:

«Сегодня»