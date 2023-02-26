Літак ДРЛО А-50У у Мачулищах був атакований двома дронами – Беларускі Гаюн

За інформацією моніторингової групи “Беларускі Гаюн”, сьогоднішню атаку білоруських партизанів на літак ДРЛО А-50У ПКС рф у Мачулищах було здійснено за допомогою двох дронів.

“В якомусь сенсі А-50 є досить „зручною“ мішенню завдяки великому (більше ніж 10 метрів у діаметрі) склопластиковому куполу, в якому розміщується антена радарного комплексу „Джміль“, що обертається”, — йдеться в повідомленні.

“Беларускі Гаюн” також володіє інформацією, що силовики диктатора олександра лукашенка знайшли сумку з пультами управління дронами.

“Однак, за словами глави BYPOL Олександра Азарова, білоруси, організатори диверсії, успішно втекли і вже перебувають у безпеці, за кордоном”, — пише “Беларускі Гаюн”.

Азаров підтвердив виданню Belsat інформацію про БПЛА.

“Це були дрони. Учасники операції — білоруси, учасники плану „Перемога“, вони тепер уже в безпеці за межами країни. Усі виїхали, нехай тепер шукають вітер у полі”, — сказав він.

Один із 9-и ДРЛО ПКС рф: Що відомо про літак, підірваний у Мачулищах

Сьогодні, 26 лютого внаслідок вибуху на білоруському аеродромі “Мачулищі” серйозних пошкоджень зазнав один із 9 ДРЛО ПКС рф.

Як повідомляє “Беларускі Гаюн”, про знищений російський літак відомо кілька знакових фактів. Цей борт прилетів до білорусі 3 січня 2023 року і пробув там 54 дні, зробивши 12 вильотів. До цього, попереднього разу, борт прилітав до білорусі 24 лютого 2022 року.

У повітряно-космічних силах рф знаходиться лише 9 таких літаків, причому удосконалених (з модифікацією “У”) лише 6 одиниць. Один такий літак обслуговує 19 осіб — 5 льотного, 11 радіо та 3 інженерно-технічного персоналу.

Вартість такого літака становить 330 млн доларів.

Раныше BYPOL інформувала, що “сьогодні вранці на військовому аеродромі „Мачулищі“ було здійснено підрив російського військового літака ДРЛО А-50”. // УНН