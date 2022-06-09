Літаки, які нанесли авіаудар по Житомирщині, стартували з Білорусі

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Цієї ночі три літаки вилетіли з білоруського аеродрому і вдарили ракетами по Житомирській області.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє РБК-Україна.

Авіаудар по Житомирській області нанесли літаки з Білорусі

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«Сьогодні з одного з аеродромів білорусі противник підняв літаки та наніс ракетного удару по території України в 01:15 в Житомирській області. Два літака СУ-34 і один Су-30», — сказав Громов.

Нагадаємо, близько першої години ночі 9 червня російською ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новоград-Волинському Житомирської області.

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