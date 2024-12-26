Спецпредставник Трампа засудив масований ракетний обстріл України з боку РФ

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Спецпредставник обраного 47-м президентом США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог засудив масштабну ракетну атаку з боку Росії на Різдво.

Різдво має бути часом миру, але на Україну жорстоко напали на Різдво. Наносити масштабні ракетні та безпілотні удари в день Різдва Господнього – неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи налаштовані на встановлення миру в регіоні, – заявив Келлог.

Зауважимо, вночі та вранці 25 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами і ракетами. У ПС ЗСУ повідомили про збиття 113 ворожих цілей.

Під атакою окупантів опинились енергооб’єкти у Харківській, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Не обійшлось без влучань.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. // Букви

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