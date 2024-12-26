Спецпредставник Трампа засудив масований ракетний обстріл України з боку РФ

Спецпредставник обраного 47-м президентом США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог засудив масштабну ракетну атаку з боку Росії на Різдво.

Різдво має бути часом миру, але на Україну жорстоко напали на Різдво. Наносити масштабні ракетні та безпілотні удари в день Різдва Господнього – неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи налаштовані на встановлення миру в регіоні, – заявив Келлог.

Christmas should be a time of peace, yet Ukraine was brutally attacked on Christmas Day. Launching large-scale missile and drone attacks on the day of the Lord’s birth is wrong. The world is closely watching actions on both sides. The U.S. is more resolved than ever to bring… — Keith Kellogg (@generalkellogg) December 25, 2024

Зауважимо, вночі та вранці 25 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами і ракетами. У ПС ЗСУ повідомили про збиття 113 ворожих цілей.

Під атакою окупантів опинились енергооб’єкти у Харківській, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Не обійшлось без влучань.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. // Букви