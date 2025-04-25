МАГАТЕ повідомило про стрілянину на захопленій рашистами ЗАЕС
На Запорізькій АЕС сталася стрілянина 24 квітня. Також протягом тижня фіксуються постійні вибухи та постріли в районі об’єкта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
“Учора вранці експертам МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, було наказано залишатися в приміщенні після того, як неподалік від головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс, пролунали гучні постріли”, – розповів він.
При цьому окупанти сказали співробітникам МАГАТЕ про те, що через “загрозу з боку безпілотників” заплановані дії групи на об’єкті довелося відкласти.
“Група МАГАТЕ залишилася в адміністративній будівлі після оголошення наказу про укриття на всій території станції”, – додав він.
Крім того, протягом останнього тижня група МАГАТЕ продовжувала чути вибухи і постріли на різних відстанях від станції майже щодня.
“Те, що колись було практично неймовірним – свідоцтва військових дій поблизу великого ядерного об’єкта – стало майже повсякденним явищем і звичною частиною життя на найбільшій у Європі атомній електростанції”, – заявив гендиректор МАГАТЕ.
Гроссі підкреслив, що з точки зору ядерної безпеки це явно нестійка ситуація.
“МАГАТЕ, як і раніше, віддане тому, щоб зробити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії під час цієї трагічної війни”, – додав він.
Ситуація на Запорізькій АЕС
ЗАЕС російські війська окупували під час масштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді російські окупанти грубо порушують правила експлуатації ядерного об’єкта, створюючи ризики надзвичайної ситуації. На території ЗАЕС вони розмістили не лише військову техніку, а й особовий склад.
Нещодавно в “Енергоатомі” заявили, що Запорізьку АЕС поки що не може бути запущено в експлуатацію. На даний момент її технічний стан цього не дозволяє.
Зазначимо, що ще 2022 року в Україні оцінили наслідки аварії на ЗАЕС, зазначивши, що вона буде вдесятеро потужнішою, ніж у Чорнобилі. Зокрема, Запорізька область буде фактично втрачена для проживання та господарства.