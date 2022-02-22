Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 22 лютого 2022 року
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.
Станом на 17 годину 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
ГНУТОВЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Три рази ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі КРАСНОГОРІВКУ — з протитанкових гармат МТ-12.
ЛОБАЧЕВЕ — з артилерії калібру 122 мм.
МАР’ЇНКУ — з артилерії калібру 122 мм.
П’ять разів ВОДЯНЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
П’ять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
СТАРОГНАТІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.
ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ — з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
Двічі ГРАНІТНЕ — з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
ПІВДЕННЕ — з мінометів калібру 82 мм.
Двічі ЗАЙЦЕВЕ — з мінометів калібру 120 мм.
НОВОЛУГАНСЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм.
НЬЮ-ЙОРК — з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
НОВОСЕЛІВКУ — з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
ЛОПАСКИНЕ — з артилерії калібру 122 мм.
Двічі КРИМСЬКЕ – з станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.
Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
НОВОЗВАНІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.
ТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм.
ОПИТНЕ — з мінометів калібру 82 мм.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet