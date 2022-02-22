Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 22 лютого 2022 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Станом на 17 годину 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Чотири рази ЩАСТЯ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу МАРІУПОЛЯ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

ГНУТОВЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази ШИРОКІНЕ – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі КРАСНОГОРІВКУ — з протитанкових гармат МТ-12.

ЛОБАЧЕВЕ — з артилерії калібру 122 мм.

МАР’ЇНКУ — з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів ВОДЯНЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

БОГДАНІВКУ – з мінометів калібру 120 мм.

Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

СТАРОГНАТІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.

ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ — з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Двічі ГРАНІТНЕ — з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.

ПІВДЕННЕ — з мінометів калібру 82 мм.

Двічі ЗАЙЦЕВЕ — з мінометів калібру 120 мм.

НОВОЛУГАНСЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм.

НЬЮ-ЙОРК — з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

НОВОСЕЛІВКУ — з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

ЛОПАСКИНЕ — з артилерії калібру 122 мм.

Двічі КРИМСЬКЕ – з станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

СИЗЕ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

ПРИЧЕПИЛІВКУ – з мінометів калібру 82 мм.

Двічі СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

НОВОЗВАНІВКУ — з мінометів калібру 120 мм.

ТРОЇЦЬКЕ — з мінометів калібру 120 мм.

ОПИТНЕ — з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation