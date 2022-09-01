На Миколаївщині судитимуть подружжя зрадників

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно подружжя мешканців м. Миколаєва за фактом державної зради та несанкціонованого поширення інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України (ч.2 ст. 111 та ч.2 ст. 114-2 КК України).

Слідством встановлено, що 57-річна жінка під кураторством спецслужб рф на регулярній основі збирала та передавала інформацію про місця дислокації, пересування особового складу та техніки ЗСУ, інформацію про результати та наслідки обстрілів російськими військовими цивільних та військових об’єктів, а також іншу інформацію щодо військової обстановки в обласному центру.

Свої дії обвинувачена маскувала під виглядом вигулу домашньої тварини та при спілкуванні з кураторами дотримувалась правил конспірації.

Її ж 54-річний чоловік, будучи діючим працівником правоохоронного органу, через «Телеграм»-канали проросійської спрямованості збирав та передавав дружині інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань із зазначенням конкретних координат їх позицій.

Протиправна діяльність зловмисників була припинена у травні цього року.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими слідчого відділу СБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Довідково: за несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України передбачається покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років позбавлення волі, за державну зраду в умовах воєнного стану – на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Миколаївська обласна прокуратура