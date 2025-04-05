Збито 51 російський БПЛА, 31 безпілотник-імітатор не досяг цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 5 квітня 2025 року (із 21.00 4 квітня) противник атакував 92-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда — ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.

Генеральний штаб ЗСУ