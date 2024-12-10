Російські окупанти вдарили по Запоріжжю: зруйнована клініка, є загиблі і поранені (фото)

Російські війська обстріляли Запоріжжя. Попередньо, троє людей загинуло, 11 – поранені.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

осійські війська обстріляли Запоріжжя. Попередньо, троє людей загинуло, 11 – поранені.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, станом на 15:45 відомо про щонайменше чотирьох поранених. Також зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі.

Ймовірно, місто атакували балістикою: о 15:02 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, а вже о 15:03 Федоров повідомив, що в Запоріжжі пролунав вибух.

UPD: станом на 16:05 відомо про 3 загиблих та 5 поранених.

О 16:15 стало відомо, що кількість поранених зросла до 11. Один із них у важкому стані. Серед постраждалих двоє лікарів. // Букви