Росіяни перетворили школи Маріуполя на філіали ГУЛАГу, – Андрющенко

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“Дітям заборонено розмовляти на тему війни. Заборонено ділитись спогадами про пережите. На стінах скрізь розвішано нові правила та вимоги”.

Російські загарбники перетворили маріупольські школи на філіали ГУЛАГу.

Росіяни перетворили школи Маріуполя на філіали ГУЛАГу, - Андрющенко

Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

Про це у своєму Telegram написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він повідомив, що кожен урок починається та закінчується короткою доповіддю вчителя, як “стало гарно з Росією”.

Також дітей ознайомили з переліком заборон.

“Дітям заборонено розмовляти на тему війни. Заборонено ділитись спогадами про пережите. На стінах скрізь розвішано нові правила та вимоги”, – зазначив Андрющенко.

Заборонили вхід в школи батькам школярів. Діти входять у приміщення навчального закладу через обшук металодетектором.

“Здебільшого на контролі бійці так званої “ДНР”. Обшукують всіх і скрізь не залежно від статі та віку. Непоодинокі випадки, коли в дітей віком до 15 років забирають металеві рублі, посилаючись, що метал не можна. Без повернення”, – написав радник міського голови.

Нагадаємо, росіяни на Херсонщині погрожують родичам очільників навчальних закладів, які виїхали на підконтрольну Україні територію й організували онлайн-навчання. А батькам школярів обіцяють 10 тис. рублів, якщо їхні діти підуть у школу до 15 вересня. // LB.ua

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