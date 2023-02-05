Майже 3 тис. українців за добу подали заявки до штурмових бригад МВС

У ЦНАПи з початку кампанії надійшло 3547 звернень.

У МВС повідомили дані щодо добровольців, які заповнили заявки у бригади “Гвардії наступу” станом на ранок 5 лютого.

У ЦНАПи всього надійшло 3547 (за добу – 461) звернень. Було подано 607 заявок (80 за добу), уточнили у МВС.

Із них 337 (за добу 46) у Нацполіцію (бригада “Лють”);

130 (за добу 8) у ДПСУ (“Сталевий кордон”)

та 140 (за добу – 26) у бригади НГУ.

Через сайт storm.mvs.gov.ua було подано 4526 анкет (за добу – 2287):

1205 (за добу 603) у Нацполіцію,

693 (за добу 343) у ДПСУ

та 2628 (за добу 1341) у НГУ.

Гаряча лінія прийняла 997 дзвінків (за добу 517):

З них 337 (за добу 195) заявок лишили у Нацполіцію,

315 (за добу 159) у ДПСУ

та 345 (за добу 163) – у НГУ.

Нагадаємо, що МВС формує штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці. Ці підрозділи націлені саме посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.

Записатися до штурмових бригад МВС можна у ЦНАПі. // LB.ua