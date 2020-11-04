Маркива хотели сделать виновным с подачи российских пропагандистов — МВД

Антон Геращенко рассказал, что военному предлагали «сотрудничество»: заявить, что в гибели журналиста виновата Украина и выйти на свободу.

Освобожденного из итальянской тюрьмы украинского нацгвардейца Виталия Маркива хотели сделать виновным с подачи российских пропагандистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил журналистам.

Как только на Донбассе погиб итальянский журналист Андреа Роккелли 24 мая 2014 года, все российские СМИ заявили, что в этом виновата Украина, а «после этого какие-то люди, которых мы не знаем, начали информировать итальянские спецслужбы, что Маркив, который имеет итальянское гражданство и часто бывал в Италии по делам, причастен к этому убийству», — заявил Геращенко.

Хотя, по его словам, «фактически его вина была лишь в том, что он находился на горе Карачун в 2 километрах от места гибели Роккелли».

«После этого итальянцы стали прослушивать его телефоны, телефоны его семьи, а когда его задержали, и это мне Виталий рассказывал сам, ему предлагали итальянские представители юстиции говорить, что в убийстве Роккелли виновна Украины, за это они обещали его отпустить. Однако Маркив отказался от такого сотрудничества, отказался называть Украину государством, где убивают журналистов», — подчеркнул Геращенко.

По его убеждению, «российская пропаганда делала все, чтобы на примере гибели Роккелли показать, что украинские военнослужащие — это нелюди, которые убивают журналистов».