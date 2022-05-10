Мародери вивозять у РФ обладнання з лікарень та шкіл Кремінної

У «Кадетському корпусі ім. героїв Молодої гвардії» орки повісили триколор і зішкребли з фасаду напис «Слава Україні».

Російські окупанти вивозять з Кремінної до РФ обладнання з лікарень та шкіл. Після окупації міста з Луганського обласного військового ліцею «Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії» вони вивезли до Росії всю сучасну техніку. Школи та медичне містечко теж «звільнили» від майна.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Після окупації міста на плацу Луганського обласного військового ліцею «Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії» орки повісили свою ганчірку, вишкребли з фасаду напис «Слава Україні» і обчистили всі приміщення. Всю сучасну техніку вивезли до рф. Окрім того, брали що до вподоби з казарм, їдальні, складських приміщень. росіяни обстежили кожен сантиметр освітнього закладу», – розповів він.