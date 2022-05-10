Мародери вивозять у РФ обладнання з лікарень та шкіл Кремінної

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У «Кадетському корпусі ім. героїв Молодої гвардії» орки повісили триколор і зішкребли з фасаду напис «Слава Україні».

Російські окупанти вивозять з Кремінної до РФ обладнання з лікарень та шкіл. Після окупації міста з Луганського обласного військового ліцею «Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії» вони вивезли до Росії всю сучасну техніку. Школи та медичне містечко теж «звільнили» від майна.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

«Після окупації міста на плацу Луганського обласного військового ліцею «Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії» орки повісили свою ганчірку, вишкребли з фасаду напис «Слава Україні» і обчистили всі приміщення. Всю сучасну техніку вивезли до рф. Окрім того, брали що до вподоби з казарм, їдальні, складських приміщень. росіяни обстежили кожен сантиметр освітнього закладу», – розповів він.

Раніше сьогодні Гайдай повідомляв, що рятувальники досі не можуть потрапити до школи у Білогорівці та заваленому будинку в Шипіловому. Причиною є постійні обстріли з боку російських військ. // LB.ua

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