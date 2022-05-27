Мародеры вывозят в Россию награбленный в Мариуполе металл

Россия вывозит из Мариуполя кораблями награбленный металл. Наконец-то стало ясно, ради чего разрушили полумилионный город и убили тысячи его жителей — ради банального мародерства.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Что б там не врали российские власти и их обслуга, какими бы высшими целями не объясняли нападение на Украину, реальный смысл войны — разграбление захваченных территорий. Из Херсонской области вывозят агропродукцию, из разрушенного Мариуполя — металл.

Весь бред про «помощь Донбассу» и «денацификацию» — на самом деле просто вранье для отвода глаз. Каждый, кто поддерживает карательную операцию РФ — выступает именно за вот это разграбление Украины озверевшей от жадности и крови российской верхушкой.

Если в целом Россия терпит из-за тупой захватнической войны только колоссальные убытки, то высокопоставленные мародеры получили шанс озолотиться на войне.