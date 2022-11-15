Масована російська ракетна атака 15 листопада: у Києві прогриміли вибухи
Українців попередили про масовий запуск ракет Х-101 з Ту-95 із району Волгоград-Астрахань.
Вдень у вівторок, 15 листопада, в областях України оголосили повітряну тривогу. У деяких регіонах при цьому попередили про загрозу ракетних обстрілів з боку Російської Федерації.
Оновлено. У Києві та кількох областях прогриміли вибухи. Зокрема, повідомляється про роботу ППО в Одеській та Сумській областях.
Станом на 14:45, повітряну тривогу оголошено на всій території України, крім тимчасово окупованого Криму.
Як зазначив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram, місцевим жителям треба перейти в укриття.
“Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань. Ймовірно дві хвилі. Цілі в Україні невідомі”, – заявив Вілкул.
Він закликав не нехтувати безпекою.
Також, як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram, в небі зафіксовані ракети.
Він закликав усіх йти в укриття.
Крім того, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух відзначив, що є висока ймовірність масованої ракетної атаки ворога.
“Негайно прямуйте до укриттів! Бережіть себе!” – зазначив він. // УНІАНTweet