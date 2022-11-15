Масована російська ракетна атака 15 листопада: у Києві прогриміли вибухи

Українців попередили про масовий запуск ракет Х-101 з Ту-95 із району Волгоград-Астрахань.

Вдень у вівторок, 15 листопада, в областях України оголосили повітряну тривогу. У деяких регіонах при цьому попередили про загрозу ракетних обстрілів з боку Російської Федерації.

Оновлено. У Києві та кількох областях прогриміли вибухи. Зокрема, повідомляється про роботу ППО в Одеській та Сумській областях.

Станом на 14:45, повітряну тривогу оголошено на всій території України, крім тимчасово окупованого Криму.

Як зазначив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram, місцевим жителям треба перейти в укриття.

“Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань. Ймовірно дві хвилі. Цілі в Україні невідомі”, – заявив Вілкул.

Він закликав не нехтувати безпекою.

Також, як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в Telegram, в небі зафіксовані ракети.

Він закликав усіх йти в укриття.

Крім того, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух відзначив, що є висока ймовірність масованої ракетної атаки ворога.

“Негайно прямуйте до укриттів! Бережіть себе!” – зазначив він. // УНІАН