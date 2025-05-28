Масовані повітряні атаки Росії є «ляпасом» Україні, Європі та США – Фрідріх Мерц

Росія зволікає з початком реальних мирних переговорів, а її масовані повітряні атаки на українські міста минулих вихідних є “ляпасом” усім, хто просуває припинення вогню – як в Україні, так і в Європі та США.

Як передає Укрінформ, про це заявив федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

“Ми сьогодні ретельно обговорили, як можна просунути дипломатичні зусилля щодо припинення вогню. Ти, Володимире, чітко заявив: ніхто не прагне миру більше, ніж сама Україна. Київ уже багато тижнів готовий до негайного, безумовного припинення вогню. Україна готова до наступного кроку – технічних переговорів із Росією, незалежно від місця: у Ватикані, Женеві чи будь-якому іншому нейтральному місці. Ми, європейці, готові підтримати ці переговори”, – сказав він.

За словами Мерца, лідери європейський країн займають у цьому питанні єдину позицію і також розраховують на підтримку США, “чия залученість залишається незамінною для успішного переговорного процесу”.

“На противагу цьому, Москва зволікає. Обіцяний президентом Путіним понад тиждень тому документ щодо переговорної позиції досі не представлено. А масовані авіаудари, зокрема по Києву минулими вихідними, — це не мова миру, а мова жорстокої війни. Це – ляпас усім, хто бореться за припинення вогню – як в Україні, так і в Європі та США”, – заявив канцлер.

Він наголосив, що з боку Росії “досі немає жодної готовності вести переговори”.

“Я дуже вдячний Президенту Зеленському за те, що він навіть заявив про готовність до переговорів без попередніх умов. Ми, зі свого боку, звісно, пропонуємо участь європейської сторони в таких переговорах. Ми також пропонуємо це разом з американськими партнерами.

Але найголовніше – щоб переговори взагалі відбулися, і я хочу ще раз це підкреслити”, – наголосив Мерц.

Він висловив сподівання, що Росія “сприйме всерйоз нашу готовність до переговорів, до встановлення режиму припинення вогню і до початку мирного процесу на всіх рівнях”.

“Якщо вона цього зараз не зробить, це буде свідчити для всього світу, що вона насправді не має жодного щирого інтересу до переговорів і прагне продовжувати війну військовими засобами. А ми хочемо цю війну припинити”, – додав канцлер.