Масований обстріл російськими окупантами Харкова: На Салтівці в багатоповерхівках згоріли 10 квартир

Харківські рятувальники протягом минулої доби здійснили майже 70 виїздів для надання допомоги

У Харкові протягом 29 березня ворог обстріляв житлові масиви у Київському та Московському районах.

Про це повідомляє Харківська міська рада з посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, передає Depo.Харків.

За даними мерії, вчора, 29 березня, близько 22:30 ворог знову обстріляв Салтівку. Внаслідок влучання снарядів сталося займання близько 10 квартир у житлових багатоповерхівках, а також гаражів та автомобілів в одному з гаражних кооперативів. Близько 1:00 30 березня усі ці пожежі були ліквідовані, жертв та постраждалих в результаті пожеж немає. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточняється.

Також вчора вранці внаслідок значного обстрілу одного із житлових масивів Київського району у різних місцях горіли квартири житлової багатоповерхівки, приватний сектор, складська будівля, господарча споруда, об’єкти торгівлі, станція технічного обслуговування та декілька автомобілів. О 15:30 усі ці пожежі повністю ліквідували. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Крім цього, 29 березня близько 19:00 підрозділи ДСНС виїздили на гасіння пожеж у житловому масиві Шевченківського району, де горіли квартири у двох 5-поверхівках, а також житловий будинок та гараж у дачному кооперативі. З однієї з квартир врятували жінку похилого віку. О 21:30 пожежі було повністю ліквідовано.

О 19:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території у місті Люботині. Там на площі понад 10 га горіли чагарники, суха трава та лісосмуга. До ліквідації пожежі було залучено чотири одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. О 20:45 пожежу, причиною якої стало необережне поводження з вогнем, було ліквідовано.

Загалом рятувальники Харківського гарнізону ДСНС за добу з 29 по 30 березня здійснили 68 оперативних виїздів. Із них 34 виїзди – на гасіння пожеж в екосистемах, сім – для допомоги населенню та ліквідації наслідків ДТП, 13 – для гасіння займань у приватному секторі та 14 виїздів – на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілами, у Київському, Шевченківському та Московському районах Харкова.

Також піротехнічні підрозділи ДСНС продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси та залишки ракет. Минулої доби було здійснено 37 виїздів та знешкоджено 28 вибухонебезпечних предметів.