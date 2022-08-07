Масований ракетний обстріл: вибухи лунають в Вінницькій, Кіровоградькій, Черкаській областях та Кременчуці

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив в Telegram про три вибухи в Вінницькій областіі.

Крім того соцмережі пишуть, що вибухи лунають також в Кіровоградькій, Черкаській областях та в Кременчуці, передає УНН.

“У Вінниці повідомляють про два вибухи. Перевіряю інформацію. Вінниця! Ще один вибух. Залишайтесь в укриттях!”, – йдеться в повідомленні.

Telegram-канали повідомляють також про вибухи в Кіровоградькій, Черкаській областях та Кременчуці.

Наразі офіційного підтвердження інформації немає.

Повітряна тривога оголошена в Вінницькій області.