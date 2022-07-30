Масове вбивство полонених в Оленівці: в «Азові» запевнили, що путін буде страчений, а фальшива імперія – знищена

Полк “Азов” розцінює удар по Оленівці – як акт публічної страти.

Про це йдеться у заяві тимчасово виконуючого обов’язки командира полку «Азов» майора Микити Надточія, який також запевнив, що президента рф володимира путіна чекає страта, а фальшиву імперію – знищення, передає УНН.

Надточій зазначив, що “ми розцінюємо напад на Оленівку як акт публічної страти. Росія здійснила його через безкарність. Вони звикли до того, що навіть за відкриті порушення законів, звичаїв і правил війни їх ніхто не притягне до відповідальності”.

“Тому ми – АЗОВ, Україна як держава і весь цивілізований світ будемо болісно відбиватися, щоб Росія запам’ятала це раз і назавжди. Ми вже з’ясовуємо імена виконавців та організаторів розстрілу наших в’язнів. Ми вже маємо попередню інформацію, але поки що не готові озвучувати деталі.

Ми їх знайдемо, де б вони не були – на окупованих територіях України, в росії чи в третіх країнах. Україна, як держава, забезпечить справедливе покарання”, – йдеться у заяві.

Надточій нагадав, що 24 години вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства.

“Я хочу нагадати путіну, який несе особисту відповідальність за цей військовий злочин, що у домі повішеного про мотузку не говорять.

Ви самі будете страчені. Разом з вашими шакалами і посольствами. Усе як ви любите – з усіма сертифікатами та печатками. За рішенням Міжнародного трибуналу.

Варварська фальшива імперія буде знищена”, – наголосив т.в.о командира полку.

росія вважає, що вбила АЗОВ, розстріляла його. Але АЗОВ – це тепер вся Україна. Кожен українець помститься за кожного нашого закатованого і загиблого брата, резюмував Надточій.

За даними ГУР Міноборони, на території колишньої виправної колонії №120 у місті Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці.

Вибухи сталися на території промзони у новому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнане для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилося 2 дні тому, після чого до нього перевели частину українських захисників, що утримуються.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, загинуло близько 40 осіб, отримали поранення –130.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.