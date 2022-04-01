Мер Бучі підтвердив звільнення міста від російських військ

31 березня з міста було вигнано російських загарбників.

Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів із міста. Визволення населеного пункту розпочалося вчора, 31 березня.

Він зазначив, що «цей день увійде до славної історії Бучі та всієї Бучанської громади».

Водночас у Генштабі ЗСУ кажуть, що під час відступу з Бучі окупанти замінували цивільні споруди, об’єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту. // УНІАН