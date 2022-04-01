Мер Бучі підтвердив звільнення міста від російських військ

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31 березня з міста було вигнано російських загарбників.

Мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів із міста. Визволення населеного пункту розпочалося вчора, 31 березня.

Мер Бучі показав наслідки бою в місті / фото REUTERS

Мер Бучі показав наслідки бою в місті / фото REUTERS

Він зазначив, що «цей день увійде до славної історії Бучі та всієї Бучанської громади».

Водночас у Генштабі ЗСУ кажуть, що під час відступу з Бучі окупанти замінували цивільні споруди, об’єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту. // УНІАН

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