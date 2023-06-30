Сьогодні закінчуються пільгові умови в’їзду до Фінляндії для домашніх тварин з України

З 1 липня тварини з України мають відповідати звичайним вимогам щодо в’їзду. Улюбленців, які не матимуть належного вакцинування або відповідних документів, можуть не пустити в країну або піддати евтаназії коштом власника.

Про це йдеться в повідомленні Служби новин YLE.

На полегшених умовах до Фінляндії приїхало понад 2100 домашніх улюбленців. Зображення: Timo Turpeinen / Yle

30 червня, закінчується період, коли тварини з України можуть в’їжджати до Фінляндії за пільговими умовами. З 1 липня вони мають відповідати загальним законодавчим умовам для в’їзду до Фінляндії,

повідомляє Фінське продовольче агентство.

Зокрема, одна людина зможе привезти із собою не більше 5 тварин. Собаки, кішки та тхори повинні мати щеплення від сказу та аналіз крові із затвердженої ЄС лабораторії, що підтверджує відсутність хвороби. При цьому тест має бути проведений щонайменше за 3 місяці до прибуття у Євросоюз. Підтвердити наявність необхідних вакцин потрібно оригіналами документів про вакцинацію та сертифікатом здоров’я з країни походження тварини.

Тварин, які не відповідатимуть умовам для в’їзду можуть повернути до країни походження або піддати евтаназії за рахунок власника.

Зміну запровадили на вимогу Європарламенту, її мета – захистити здоров’я людей та тварин, що проживають у Фінляндії. В Україні через укуси тварин поширюється сказ та кишковий паразит ехінокок, який також небезпечний для людей.

Окрім цього, за словами прикордонних ветеринарів, є ознаки того, що полегшені умовами для в’їзду користувалися не тільки безпосередні власники тварин. У продовольчому агентстві підозрюють, що деякі тварини, які прибули до Фінляндії з України, призначалися для перепродажу.

З початку повномасштабного вторгнення до Фінляндії з України привезли понад 2100 домашніх улюбленців. Власники тварин повинні були вакцинувати улюбленців та пройти обов’язковий карантин.

Повний перелік вимог для в’їзду домашніх тварин, який починає діяти з 1 липня.

Інша корисна інформація для власників тварин на сайті Finua.