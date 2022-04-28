На Херсонщині окупанти викрали 35 із 49 керівників територіальних громад

На Херсонщині російські окупанти викрали 35 із 49 керівників територіальних громад області.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Рашисти викрадають та піддають тортурам мешканців тимчасово окупованих територій України, грабують об’єкти культурної спадщини. За інформацією Херсонської ОВА, з 49 керівників територіальних громад області під час окупації викрадено 35. 17 з них відпустили, багато перебувають у полоні», — зазначила вона.

Крім того, у Василівці Запорізької області російські окупанти 12 днів катували учасника АТО, про що повідомили у Силах оборони Запорізького краю. Чоловіка тримали у камері, били струмом, відрізали палець та зламали чотири ребра.

Омбудсмен також нагадала, що окупанти захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей — колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя.

Денісова наголосила, що дії РФ суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, зокрема нормам Женевської конвенції від 1949 року, які стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, та Гаазької конвенції від 1907 року, яка вказує на порушення законів та звичаїв війни.

«Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні», — зазначила уповноважена. // УНІАН