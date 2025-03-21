Збито 114 російських БПЛА, 81 безпілотник-імітатор не досяг цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 21 березня 2025 року (із 20.00 20 березня) противник атакував 214-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

81 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.

Генеральний штаб ЗСУ