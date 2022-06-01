Рашисти «рівняють з землею» українські населені пункти, які не можуть взяти у бою

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

«Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – розповідає своїй дружині загарбник, чий підрозділ намагається просунутися на Донбасі.

СБУ документує їхні звірства, і з початку повномасштабного вторгнення вже відкрила понад 10 тис. проваджень. Працюємо, аби покарати кожного, хто причетний до агресії рф!

Служба безпеки України