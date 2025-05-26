Мерц заявив про зняття обмежень на далекобійну зброю для України з боку ФРН, Британії, Франції та СШАь на далекобійну зброю для України з боку ФРН, Британії, Франції та США

Канцер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі з боку ФРН, Британії, Франції, а також Сполучених Штатів, вже немає обмежень щодо дальності зброї, яка постачається до України.

Як передає Укрінформ, про це заявив канцер Німеччини Фрідріх Мерц під час дискусії на форумі, організованому телерадіокомпанією WDR.

“Більше немає жодних обмежень щодо дальності зброї, яка постачається до України – ані з боку Британії, ані з боку Франції, ані з нашого боку. І з боку американців також”, – сказав він.

За словами Мерца, це означає, що тепер Україна також “може оборонятися шляхом завдання, наприклад, ударів по військових об’єктах у Росії”.

“Донедавна, лише за деякими винятками, вона (Україна – ред.) цього не робила. Тепер вона це може”, – заявив глава німецького уряду. На жаргоні ми це називаємо Longe-Range-Fire (“далекобійний вогонь” – ред.)”, – сказав Мерц.

Він наголосив на тому, що для ефективної оборони Україна повинна також мати можливість завдавати ударів по військовій інфраструктурі на території РФ.

“Країна, яка може протистояти нападнику лише на власній території, не обороняє себе належним чином. І зараз ця оборона України відбувається також і проти військової інфраструктури на російській території”, – сказав Мерц.

На своїй сторінці у соцмережі Х Мерц також повідомив, що “більше немає обмежень щодо дальності дії зброї, яку ми постачаємо”, та запевнив у продовженні підтримки України. “Ми зробимо все, що в наших силах, щоб продовжувати підтримувати Україну. Це також означає, що більше немає обмежень щодо дальності дії зброї, яку ми постачаємо. Тепер Україна також може захищати себе, атакуючи військові об’єкти в Росії”, – написав він.