Мешканець Краматорська передавав ворогу дані про ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю м. Краматорська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, з травня по липень 2022 року громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних Сил України в окремих районах Донецької області.

При цьому вказана інформація дозволяла ідентифікацію українських захисників на місцевості та використовувалась державою-окупантом під час військової агресії проти України.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора