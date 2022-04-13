Мешканця м. Торецька викрито у співпраці з російськими окупантами

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру громадянину України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також до підозрюваного у порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

За даними слідства, у квітні 2022 року мешканець м. Торецька добровільно співпрацював з російськими окупантами.

Він передавав представнику ворожої армії через месенджер Telegram відомості про місця дислокації блокпостів та військовослужбовців Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області.

Отримана від підозрюваного інформація використовувалась збройними силами РФ під час військової агресії на території України.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора