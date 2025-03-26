Рашисти вже брешуть про нібито порушення Україною умов припинення вогню

Заяви міністерства оборони рф про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності.

Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах рф у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму.

Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ.

Генеральний штаб ЗСУ