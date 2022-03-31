Мешканцю Київщини повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловікові у здійсненні колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Київської області поширював у соціальній мережі Facebook дописи, у яких закликав підтримувати незаконні рішення та дії держави-агресора і збройні сили окупантів.

Крім того, він поширював інформацію з контактними даними представників так званих ДНР, які нібито здійснюють евакуацію людей з «визволених» територій України.

Підозрюваного викрито прокурорами Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури спільно з працівниками Фастівського рай управління ГУ Нацполіції в Київській області.

Київська обласна прокуратура