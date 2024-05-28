Мін’юст повідомив, в яких підрозділах служитимуть засуджені

У майбутньому засуджених можуть змішувати зі звичайними військовослужбовцями.

Українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

«Станом наразі це будуть штурмові підрозділи (мова про мобілізацію засуджених – «Главком»). Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями», – зазначив Малюська.

За словами міністра, засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях. Вони проходять підготовку. При цьому глава Мін’юсту допустив, що у майбутньому засуджених можуть змішувати зі звичайними військовослужбовцями. // Главком