У Мелітополі жінки отруїли самогоном 11 окупантів – ЗМІ

У випивку було підмішано нібито кілька видів отрути, щоб не залишилося жодного шансу вижити.

У Мелітополі “невідомі жінки” отруїли самогоном 11 російських загарбників. Справу розслідує так звана “поліція”, підконтрольна окупантам.

Як повідомляє “Ріа Мелітополь” з посиланням на інсайдерів, що мають зв’язки з окупаційною поліцією, компанія з 11 військових купила самогон у двох жінок, які представилися місцевими. Приблизно через пів години після початку застілля всі, хто пив цей алкоголь, померли.

“11 рашистів відправилися у перший ряд на концерт Кобзона майже одночасно, буквально за 15 хвилин. Спочатку підозрювали, що самогон був неякісним, але потім з’ясувалося, що до нього додали “одразу кілька отрут”. Вижити шансів у них не було”, – йдеться у повідомленні.

“Правоохоронці” почали шукати самогонних героїнь, але виявилося, що ті зникли одразу після того, як продали алкоголь військовим. Як і варто було передбачити, окупанти підозрюють “диверсанток” або ж місцевих “прихильниць України”. Щоправда, окупанти навіть не приховують, що місцеві мешканці, м’яко кажучи, росіянам не раді.

“У Мелітополі взагалі стрьомно. Багато пацанів скаржаться, що їх тут не люблять. Деякі навіть прямо їм кажуть: мовляв, українська армія скоро прийде, і вам хана. Хтось із таких і міг хлопців отруїти”, – каже джерело. // УНІАН