Російські окупанти другий день поспіль вдарили по Краматорську зі «смерчів»

Росіяни 3 липня вдарили по Краматорську з РСЗВ «Смерч». Жителі міста повідомляли про сильні вибухи.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

«Другий день окупанти б’ють з РСЗВ «смерч» по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню», — йдеться у повідомленні.

Попередньо без жертв, але у місті є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба.

Нагадаємо, що окупанти у суботу ввечері обстріляли місто Краматорськ Донецької області реактивними системами залпового вогню “Смерч”. // LB.ua