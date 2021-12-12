Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 12 грудня 2021 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями.

Упродовж минулої доби, 11 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку ПІЩАНОГО, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу КАМ’ЯНКИ ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

В бік КАТЕРИНІВКИ, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли

З початку доби, станом на 11 годину, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

За минулу добу підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3636 транспортних засобів, 3769 осіб, а також виявлено 33 адміністративні правопорушення та розкрито 18 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 827 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 703 особи.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували понад 1,5 гектари території та передали на знищення 140 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation