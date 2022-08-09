“MineFree” — новий мобільний застосунок від ДСНС дбає про безпеку громадян
Призначення “MineFree” (Без мін) — підвищення рівня захисту цивільного населення від небезпечних вибухових пристроїв, можливість повідомлення про виявлення боєприпасів та інформування про території, які несуть потенційну загрозу для населення.
- переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;
- отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об’єкта;
- ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
- повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.