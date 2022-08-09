“MineFree” — новий мобільний застосунок від ДСНС дбає про безпеку громадян

Призначення “MineFree” (Без мін) — підвищення рівня захисту цивільного населення від небезпечних вибухових пристроїв, можливість повідомлення про виявлення боєприпасів та інформування про території, які несуть потенційну загрозу для населення.

Від початку російської агресії мешканці міст і селищ щодня наражаються на небезпеку через залишену або використану ворогом вибухонебезпечну зброю на вулицях, лісах, полях, річках, озерах тощо. Багато людей повертаються у рідні домівки та місця, однак умови життя змінилися, і про це необхідно пам’ятати.

Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його на свій мобільний в Україні, матиме можливість: переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;

отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об’єкта;

ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;

повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Легкий та зрозумілий у використанні мобільний застосунок допоможе убезпечити вас та ваших близьких.

Застосунок можливо завантажити: з App Store — https://apps.apple.com/ua/app/minefree/id1624507845?l=ru з Google Play — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minefree

Будьте пильні! Тримайтеся якнайдалі від мін.

Патрульна поліція України