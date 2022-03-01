Міністр оборони попередив про масштабну інформаційно-психологічну операцію ворога

Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета — з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook .

Як зазначив міністр, спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію. На «підтвердження» цього фейку будуть поширювати начебто підписані «документи», а також змонтовані фейкові відеоролики, сказав він.

«ЦЕ БРЕХНЯ. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір! Слава України!» — написав він.