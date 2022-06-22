Ув’язнено на 15 років бойовиків з ОРДЛО, захоплених у полон на Харківщині

Суд на Полтавщині присудив 15 років ув’язнення дев’ятьом бойовикам російського незаконного формування в Донецькій області, яких захопили в ході бойових дій на Харківщині.

Про це повідомив на брифінгу речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко та речниця управління СБУ в Полтавській області Інна Усова в коментарі УП.

«За матеріалами СБУ, до 15 років ув’язнення засуджено 9 бойовиків так званої «ДНР», які воювали проти України. Зловмисників було затримано під час звільнення території Харківщини».

Засуджені приєдналися до незаконних формувань на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Їм видали військову уніформу російського зразка та зброю, відтак перекинувши на територію Харківської області.

Засуджені брали участь у бойових діях проти Збройних сил України, зокрема облаштовували позиції окупаційних військ та чергували на блокпостах.

Бойовиків ув’язнили за кримінальними статтями «Держзрада» і «Створення незаконних збройних формувань».

За словами Усової, судові засідання пройшли нещодавно. // УП