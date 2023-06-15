Міністр оборони США оголосив про мільярдні внески країн групи «Рамштайн» у зміцнення оборони України

Сполучені Штати, Канада, Британія, Данія, Нідерланди, Італія, Норвегія, Німеччина під час засідання у форматі «Рамштайн» оголосили про нові багатомільярдні зобов’язання щодо посилення оборонних можливостей України.

Про це заявив у четвер за підсумками зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін, передає Укрінформ.

«Сьогодні кілька країн оголосили про нові зобов’язання перед Україною», – зауважив глава Пентагону.

Так, за його словами, Канада виділила додатковий пакет на суму $500 мільйонів, який включатиме понад 200 ракет ППО для захисту українського неба. США разом із Великою Британією, Данією й Нідерландами «зробили внесок у фінансування додаткових вкрай важливих ракет ППО для України».

У цьому контексті він підкреслив, що головний фокус уваги зосереджений на забезпеченні України більшою кількістю ефективних систем ППО з огляду на продовження жорстоких ракетних атак Росії по українських мирних містах.

Італія також заявила, що виділяє допомогу, включно з «надзвичайно важливими засобами, які відповідають найнагальнішим потребам України для її самооборони».

Крім того, підкреслив Остін, кілька інших союзників внесли пропозиції щодо підтримки України в довгостроковій перспективі. Зокрема, Норвегія й Німеччина анонсували багаторічні пакети, а Данія заявила про виділення пакету довгострокової військової допомоги на суму майже $2,6 мільярда до 2024 року.

«Усі ці внески підкреслюють нашу єдність і підтримку України та захист міжнародного порядку, заснованого на правилах, який забезпечує безпеку всіх нас»,- підкреслив міністр оборони США.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер у Брюсселі відбулося 13-те засідання Контактної групи з питань оборони України, у так званому форматі «Рамштайн», за участю близько 50-ти країн.