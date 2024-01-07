Цифровий рекрутинг до ЗСУ. Федоров пояснив, як працюватиме проєкт

В Україні розробляють проєкт для цифрового рекрутингу до української армії. Він буде націлений на пошук операторів дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єра з цифрової трансформації Михайла Федорова в ефірі телемарафону.

“Ми знаходимося на фіналі цього проєкту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили декілька бета-тестувань з бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотній зв’язок від бажаючих вступити до лав ЗСУ”, – сказав міністр.