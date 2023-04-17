Мінмолодіспорту опублікувало список спортсменів та чиновників з Росії та Білорусі, які підтримують війну в Україні

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Міністерство молоді та спорту України опубліковало список атлетів та чиновників з Росії та Білорусі, що підтримують повномасштабне вторгнення, яке розпочала РФ.

Відповідна сторінка з’явилася на офіційному сайті Мінмолодіспорту.

Мінмолодіспорту опублікувало список спортсменів та чиновників з Росії та Білорусі, які підтримують війну в Україні

До списку Мінмолодіспорту потрапили 23 представники спорту. Серед них – футболіст Роман Широков, шахіст Сєргєя Карякін, лижний Алєксандр Большунов, боксер Ніколай Валюєв, фігурист Євгеній Плющенко, плавець Євгеній Рилов та художня гімнастка Аліна Кабаєва – дружина президента Росії Владіміра Путіна.

Водночас, до списку Міністерства молоді та спорту України не увійшли інші атлети, які брали участь у заходах на підтримку дій російської влади. У березні 2022 року участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму взяли художні гімнастки Діна та Аріна Авєріни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов, а також Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов. А у середині квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій, серед яких були 77 представників спорту, частина з яких відсутня у списку Мінмолодіспорту.

Повний список атлетів з Росії та Білорусі від Мінмолодіспорту

  • Футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов
  • Шахи: Сергєй Карякін, Сергєй Шипов
  • Лижні види спорту: Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін
  • Спортивна гімнастика: Ілля Куляк
  • Фігурне катання: Євгеній Плющенко
  • Бокс: Ніколай Валуєв
  • ММА: Алєксандр Шлєменко
  • Плавання: Євгеній Рилов
  • Велоспорт: Наталія Цилінская
  • Баскетбол: Максім Риженков
  • Сучасне п’ятиборство: Міхаїл Прокопенко
  • Хокей: Дзмітрій Баскау
  • Самбо: Юрій Рибак
  • Художня гімнастика: Аліна Кабаєва
  • Легка атлетика: Юрій Маїсевіч
  • Дзюдо: Руслан Шарапау
  • Гандбол: Владімір Конопльов
  • Пляжний футбол: Міхаїл Ботнікау

Наразі невідомо, чи це повна версія списку, або ж він буде доповнюватися.Ознайомитися зі списком можна тут. // Суспільне

 

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