Мінмолодіспорту опублікувало список спортсменів та чиновників з Росії та Білорусі, які підтримують війну в Україні

Міністерство молоді та спорту України опубліковало список атлетів та чиновників з Росії та Білорусі, що підтримують повномасштабне вторгнення, яке розпочала РФ.

Відповідна сторінка з’явилася на офіційному сайті Мінмолодіспорту.

До списку Мінмолодіспорту потрапили 23 представники спорту. Серед них – футболіст Роман Широков, шахіст Сєргєя Карякін, лижний Алєксандр Большунов, боксер Ніколай Валюєв, фігурист Євгеній Плющенко, плавець Євгеній Рилов та художня гімнастка Аліна Кабаєва – дружина президента Росії Владіміра Путіна.

Водночас, до списку Міністерства молоді та спорту України не увійшли інші атлети, які брали участь у заходах на підтримку дій російської влади. У березні 2022 року участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму взяли художні гімнастки Діна та Аріна Авєріни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов, а також Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов. А у середині квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій, серед яких були 77 представників спорту, частина з яких відсутня у списку Мінмолодіспорту.

Повний список атлетів з Росії та Білорусі від Мінмолодіспорту

Футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов

Роман Широков, Владзімір Баженов Шахи: Сергєй Карякін, Сергєй Шипов

Сергєй Карякін, Сергєй Шипов Лижні види спорту: Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін

Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін Спортивна гімнастика: Ілля Куляк

Ілля Куляк Фігурне катання: Євгеній Плющенко

Євгеній Плющенко Бокс: Ніколай Валуєв

Ніколай Валуєв ММА: Алєксандр Шлєменко

Алєксандр Шлєменко Плавання: Євгеній Рилов

Євгеній Рилов Велоспорт: Наталія Цилінская

Наталія Цилінская Баскетбол: Максім Риженков

Максім Риженков Сучасне п’ятиборство: Міхаїл Прокопенко

Міхаїл Прокопенко Хокей: Дзмітрій Баскау

Дзмітрій Баскау Самбо: Юрій Рибак

Юрій Рибак Художня гімнастика: Аліна Кабаєва

Аліна Кабаєва Легка атлетика: Юрій Маїсевіч

Юрій Маїсевіч Дзюдо: Руслан Шарапау

Руслан Шарапау Гандбол: Владімір Конопльов

Владімір Конопльов Пляжний футбол: Міхаїл Ботнікау

Наразі невідомо, чи це повна версія списку, або ж він буде доповнюватися.Ознайомитися зі списком можна тут. // Суспільне