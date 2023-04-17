Мінмолодіспорту опублікувало список спортсменів та чиновників з Росії та Білорусі, які підтримують війну в Україні
Міністерство молоді та спорту України опубліковало список атлетів та чиновників з Росії та Білорусі, що підтримують повномасштабне вторгнення, яке розпочала РФ.
Відповідна сторінка з’явилася на офіційному сайті Мінмолодіспорту.
До списку Мінмолодіспорту потрапили 23 представники спорту. Серед них – футболіст Роман Широков, шахіст Сєргєя Карякін, лижний Алєксандр Большунов, боксер Ніколай Валюєв, фігурист Євгеній Плющенко, плавець Євгеній Рилов та художня гімнастка Аліна Кабаєва – дружина президента Росії Владіміра Путіна.
Водночас, до списку Міністерства молоді та спорту України не увійшли інші атлети, які брали участь у заходах на підтримку дій російської влади. У березні 2022 року участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму взяли художні гімнастки Діна та Аріна Авєріни, гімнастка Вікторія Лістунова, срібні призери Пекіна-2022 з фігурного катання Євгенія Тарасова та Володимир Морозов, а також Вікторія Сініцина та Нікіта Кацалапов. А у середині квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій, серед яких були 77 представників спорту, частина з яких відсутня у списку Мінмолодіспорту.
Повний список атлетів з Росії та Білорусі від Мінмолодіспорту
- Футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов
- Шахи: Сергєй Карякін, Сергєй Шипов
- Лижні види спорту: Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін
- Спортивна гімнастика: Ілля Куляк
- Фігурне катання: Євгеній Плющенко
- Бокс: Ніколай Валуєв
- ММА: Алєксандр Шлєменко
- Плавання: Євгеній Рилов
- Велоспорт: Наталія Цилінская
- Баскетбол: Максім Риженков
- Сучасне п’ятиборство: Міхаїл Прокопенко
- Хокей: Дзмітрій Баскау
- Самбо: Юрій Рибак
- Художня гімнастика: Аліна Кабаєва
- Легка атлетика: Юрій Маїсевіч
- Дзюдо: Руслан Шарапау
- Гандбол: Владімір Конопльов
- Пляжний футбол: Міхаїл Ботнікау
Наразі невідомо, чи це повна версія списку, або ж він буде доповнюватися.Ознайомитися зі списком можна тут. // Суспільне
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