Міноборони кодифікувало нові дрони ZEUS і HADES, маловразливі до впливу засобів РЕБ

Маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів. Завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості. Можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворога.

Літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Міністерство оборони України