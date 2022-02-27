Минобороны Украины открыло горячую линию для родственников российских солдат

Родственники могут узнать о пленных и убитых.

Министерство обороны Украины открывает горячую телефонную линию для родственников солдат-оккупантов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Линия будет называться «Вернись живым из Украины!».

На этой горячей линии родственники российских военнослужащих смогут узнать, живы ли их родные, взяты в плен, есть ли ранения или решить вопрос о том, когда и как можно забрать тело погибшего родственника с территории Украины.

«Если Ваш родной человек у нас в плену, вы сможете оставить для вашего мужа, сына короткое известие. Несколько позже будет официальное заявление Министерства Обороны Украины по этому вопросу», – говорит Геращенко.