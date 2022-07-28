МО РФ выдало экспозицию советского оружия в историческом музее Днепра за размещенную возле школы артиллерию и бронетехнику ВСУ (фото)

ТАСС сообщило о пресс-конференции в Минобороны РФ, где рассказали, что украинские военные коварно размещают свою боевую технику в жилых кварталах и возле детских учреждений:

«Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что <.…> в городе Днепре военнослужащие ВСУ в школе №23 (проспект Яворницкого) оборудовали опорный пункт, а в непосредственной близости от учебного заведения разместили артиллерию и бронетехнику».

Адрес школы №23 в городе Днепре — проспект Дмитра Яворницького, 14. А по адресу проспект Дмитра Яворницького, 16 находится Днепропетровский национальный исторический музей. В его комплекс входит диорама «Битва за Днепр», а возле ее здания расположена экспозиция боевой техники под открытым небом.