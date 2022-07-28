МО РФ выдало экспозицию советского оружия в историческом музее Днепра за размещенную возле школы артиллерию и бронетехнику ВСУ (фото)
ТАСС сообщило о пресс-конференции в Минобороны РФ, где рассказали, что украинские военные коварно размещают свою боевую технику в жилых кварталах и возле детских учреждений:
«Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что <.…> в городе Днепре военнослужащие ВСУ в школе №23 (проспект Яворницкого) оборудовали опорный пункт, а в непосредственной близости от учебного заведения разместили артиллерию и бронетехнику».
Адрес школы №23 в городе Днепре — проспект Дмитра Яворницького, 14. А по адресу проспект Дмитра Яворницького, 16 находится Днепропетровский национальный исторический музей. В его комплекс входит диорама «Битва за Днепр», а возле ее здания расположена экспозиция боевой техники под открытым небом.
Экспонаты перечислены на сайте музея. Это 122-миллиметровая гаубица образца 1910/1930 годов, полковой миномет 1938 года, гаубица М-30 1938 года, зенитные пушки 52-К и 61-К 1939 года, противотанковая пушка ЗИС-2 1941 года, установка реактивной артиллерии БМ-13 («Катюша») 1941 года, полевая пушка БС-3 1943 года, танки Т-34-85 1943 года и Т-70 1946 года, пусковая установка ЗРК С-125 1961 года.
Так что артиллерия и бронетехника действительно налицо. Правда, разместили все это военнослужащие не ВСУ, как утверждает генерал Мизинцев, а Советской армии по инициативе маршала авиации Владимира Судца. Приказ о размещении техники подписал министр обороны СССР Андрей Гречко, и произошло это в 1975 году. // The Insider