Морський дрон атакував російський танкер в районі Керченського мосту

В результаті атаки морськими безпілотниками в Керченській протоці міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов з Туреччини.

Про це передає Укрінформ із посиланням на телеграм-канал “Обережно, новини”.

За інформацією каналу, крен судна – 1-2 градуси, екіпаж не постраждав. Враження дроном танкера викликало детонацію, яку побачили з півострова. Інцидент стався на відстані 32 миль від Керченської протоки. Танкер стояв на якірній стоянці. Екіпаж цілий, у кількох людей зафіксовані дрібні порізи від розбитого скла.

Канал опублікував переговори моряків танкера SIG. Екіпаж говорить про те, що судно на плаву, але саме переміщатися не може. Зараз на місці працює катер “Меркурій”, який прийшов на допомогу.

“Самі ми не можемо переміщатися. Без буксира. Машинне затоплено. Керівництво не знаємо, що там буде вирішувати. Нам треба в завод якийсь. Ми нічого не зменшували, вона сама зупинилася (вода). Скільки прибула, стільки прибула. Судно в баласті. Усі танки вантажні порожні. Судно на плаву. До рівня ватерлінії вода набиралася і зупинилася”, – повідомляє екіпаж.